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Под Красноярском изучили более 200 кв. км тайги в поисках семьи Усольцевых

Спасатели четыре дня обследовали тайгу в поисках Усольцевых.

Источник: Комсомольская правда

Спасатели обследовали 31 кв. км пешком и 200 кв. км на квадроциклах в поисках пропавшей семьи Усольцевых под Красноярском. Об этом проинформировали в местном учреждении «Спасатель».

«В течение четырех дней краевые спасатели пешком обследовали 31 кв. км труднодоступной горно-таежной местности и еще 200 км — на квадроциклах. Несмотря на все приложенные усилия, семья не найдена», — уточнили там.

Немногим ранее сын пропавшей Ирины Усольцевой Даниил Баталов заявил, что пока не планирует обращаться в суд с заявлением о признании матери, отчима и сестры умершими.

Дело о пропаже семьи Усольцевых было окончательно закрыто 3 июля 2026 года.

Однако позднее СК организовал дополнительные поисковые мероприятия по делу о пропаже Усольцевых с 9 до 12 июля.

Осенью 2025 года Усольцевы — 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя Арина — ушли в лес всего на день и исчезли. Поиски не дали результатов.