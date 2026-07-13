Под Красноярском изучили более 200 кв. км тайги в поисках семьи Усольцевых

Спасатели обследовали 31 кв. км пешком и 200 кв. км на квадроциклах в поисках пропавшей семьи Усольцевых под Красноярском. Об этом проинформировали в местном учреждении «Спасатель».
«В течение четырех дней краевые спасатели пешком обследовали 31 кв. км труднодоступной горно-таежной местности и еще 200 км — на квадроциклах. Несмотря на все приложенные усилия, семья не найдена», — уточнили там.
Немногим ранее сын пропавшей Ирины Усольцевой Даниил Баталов заявил, что пока не планирует обращаться в суд с заявлением о признании матери, отчима и сестры умершими.
Дело о пропаже семьи Усольцевых было окончательно закрыто 3 июля 2026 года.
Однако позднее СК организовал дополнительные поисковые мероприятия по делу о пропаже Усольцевых с 9 до 12 июля.
Осенью 2025 года Усольцевы — 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя Арина — ушли в лес всего на день и исчезли. Поиски не дали результатов.