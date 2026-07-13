Назван простой продукт для профилактики рака и болезней сердца

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Диетолог Поляков в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал о полезных свойствах помидоров.

Источник: Аргументы и факты

Включение помидоров в ежедневный рацион может стать надёжной поддержкой для сердца, сосудов и пищеварения. В эксклюзивной беседе с aif.ru врач-диетолог, эндокринолог Антон Поляков назвал ключевые полезные свойства этого овоща.

«Помидоры — настоящий кладезь ликопина, мощного антиоксиданта, который обладает выраженным противоопухолевым эффектом, снижает воспалительные процессы и чрезвычайно полезен для сердечно-сосудистой системы, — подчеркнул специалист. — Кроме того, в томатах много калия. Этот элемент поддерживает эластичность сосудов и помогает регулировать артериальное давление».

Отдельное внимание врач уделил влиянию помидоров на желудочно-кишечный тракт.

«Сочетание клетчатки, органических кислот и большого количества жидкости улучшает моторику кишечника, что особенно ценно при склонности к запорам, — пояснил Поляков. — А за счёт неплохой концентрации витамина С помидоры вносят вклад и в иммунную защиту».

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