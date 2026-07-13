Назван простой продукт для профилактики рака и болезней сердца

«Сочетание клетчатки, органических кислот и большого количества жидкости улучшает моторику кишечника, что особенно ценно при склонности к запорам, — пояснил Поляков. — А за счёт неплохой концентрации витамина С помидоры вносят вклад и в иммунную защиту».