Район имени Полины Осипенко Хабаровского края отметил столетний юбилей

Особое место в летописи территории занимает перелёт женского экипажа самолёта «Родина». В 1938 году Валентина Гризодубова, Полина Осипенко и Марина Раскова совершили беспосадочный перелёт из Москвы на Дальний Восток, а завершился он в тайге у Амгуни. Позднее район получил имя Полины Осипенко, и память о подвиге лётчиц стала частью его исторической идентичности.