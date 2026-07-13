Район имени Полины Осипенко Хабаровского края отметил столетний юбилей

Район имени Полины Осипенко отметил 100 лет со дня образования. На юбилейных торжествах открыли 18-метровый флагшток, наградили лучших работников и вспомнили людей, осваивавших одну из самых отдалённых территорий края, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
Государственный флаг России подняли на набережной реки Амгунь. Обращаясь к местным жителям, глава региона выразил надежду, что церемония станет новой традицией района, история которого связана с освоением тайги, строительством сёл и дорог в суровых природных условиях.
«У Хабаровского края нет окраин — каждый его уголок для нас очень значим и важен. Здесь живут потомки тех, кто строил и развивал сёла в глухой тайге, осваивал берега, прокладывал дороги», — подчеркнул Демешин.
Сегодня муниципалитет остаётся важным центром лесозаготовки и горнодобывающей промышленности. Район занимает ведущие позиции по добыче золота и серебра, здесь развивают крупные проекты на месторождениях Чульбаткан и Талгий.
Особое место в летописи территории занимает перелёт женского экипажа самолёта «Родина». В 1938 году Валентина Гризодубова, Полина Осипенко и Марина Раскова совершили беспосадочный перелёт из Москвы на Дальний Восток, а завершился он в тайге у Амгуни. Позднее район получил имя Полины Осипенко, и память о подвиге лётчиц стала частью его исторической идентичности.
Во время празднования губернатор вручил награды лучшим работникам местных учреждений и предприятий. Он поблагодарил жителей за труд и вклад в развитие района, который за век прошёл путь от труднодоступных таёжных поселений до одной из самых значимых административных единиц края.