Житель Новосибирской области получил срок за хранение пороха и самодельные патроны

Мужчина осужден по двум статьям УК РФ — за приобретение и хранение взрывчатых веществ, а также за изготовление боеприпасов к огнестрельному оружию.
Следствие установило, что подсудимый хранил у себя дома порох общей массой 72,6 грамма, относящийся к взрывчатым веществам метательного действия. В 2025 году из этого пороха он самостоятельно изготовил патроны, которые позже перевозил вместе с другим лицом для последующего использования. Боеприпасы были обнаружены и изъяты при досмотре автомобиля на территории заказника «Доволенский». Оставшийся порох нашли уже в ходе обыска в доме фигуранта.
В суде мужчина полностью признал свою вину. Ему назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а также штраф в размере 103 тысячи рублей. Все вещественные доказательства по решению суда будут уничтожены.