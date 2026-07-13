Житель Новосибирской области получил срок за хранение пороха и самодельные патроны

Следствие установило, что подсудимый хранил у себя дома порох общей массой 72,6 грамма, относящийся к взрывчатым веществам метательного действия. В 2025 году из этого пороха он самостоятельно изготовил патроны, которые позже перевозил вместе с другим лицом для последующего использования. Боеприпасы были обнаружены и изъяты при досмотре автомобиля на территории заказника «Доволенский». Оставшийся порох нашли уже в ходе обыска в доме фигуранта.