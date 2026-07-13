Минпросвещения напомнило о дедлайне для заявлений в первый класс

Ранее Life.ru писал, что с 1 сентября домашние задания для первоклассников в России отменены. Новая норма исключает лимит одного часа на все предметы, который действовал ранее. Теперь обучение в первом классе будет проходить без нагрузки на дом, что позволит детям спокойно привыкнуть к школе.