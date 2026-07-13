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В Омске и районах временно пропадёт телесигнал

В нескольких населённых пунктах региона на этой неделе прервётся трансляция телеканалов и радио.

Источник: Mail.ru

В Омске и районах области на неделе с 13 по 19 июля возможны кратковременные перерывы в трансляции телерадиосигнала, сообщили в Российской телевизионной и радиовещательной сети. Причина — плановые профилактические работы на станциях, требующие отключения передающего оборудования.

Сегодня, 13 июля, с 05:00 до 14:00 перерывы ожидаются в Омске. Без сигнала могут остаться пакеты программ РТРС-1 и РТРС-2. Во вторник, 14 июля, с 08:00 до 14:00 отключения пройдут в Калачинске — также на обоих мультиплексах и на Радио России.

15 июля профилактика затронет Новотроицк — с 08:00 до 14:00 без сигнала останутся РТРС-1 и РТРС-2. В Черлаке отключения запланированы на 16 июля с 05:00 до 14:00. Кроме того, 17 июля в Омске с 02:00 до 11:00 прервётся вещание радиостанций «Вести ФМ», «Радио России» и «Маяк».

Все отключения согласованы с вещателями, однако могут быть отменены или перенесены из-за плохой погоды.

Ранее мы рассказывали, что жители Омской области оставались без телевещания в конце июня — тогда профилактические работы прошли в Шербакуле.