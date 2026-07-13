В Омске и районах временно пропадёт телесигнал

Сегодня, 13 июля, с 05:00 до 14:00 перерывы ожидаются в Омске. Без сигнала могут остаться пакеты программ РТРС-1 и РТРС-2. Во вторник, 14 июля, с 08:00 до 14:00 отключения пройдут в Калачинске — также на обоих мультиплексах и на Радио России.