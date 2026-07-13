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Минобороны РФ: военные сорвали доставку боеприпасов ВСУ в Дружковке

Российские военные ликвидировали транспорт и наземный робототехнический комплекс украинских войск в Дружковке, сообщает Минобороны РФ.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ликвидировали транспорт и наземный робототехнический комплекс Вооружённых сил Украины в Дружковке в Донецкой народной республике, сорвав доставку боеприпасов и ротацию, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что удар нанесли операторы беспилотных летательных аппаратов российской группировки войск «Юг».

Пикап, квадроцикл и наземный робототехнический комплекс с грузом материальных средств украинских войск выявила разведка. Объекты противника обнаружили операторы отдельного батальона войск беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии и 77-го отдельного мотострелкового полка группировки войск «Юг».

«Координаты целей были переданы расчётам ударных БПЛА, которые нанесли удары по технике. В результате атак ротация личного состава на позициях и доставка боеприпасов украинским подразделениям были сорваны», — говорится в сообщении.

Кроме того, в МО рассказали, что операторы беспилотных летательных аппаратов поразили пункты управления беспилотниками украинских войск в Алексеево-Дружковке и Николайполье.

Алексеево-Дружковка находится между городами Константиновка и Дружковка. Глава Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту Российской Федерации Владимиру Путину, что российские военные полностью освободили Константиновку.

Напомним, по данным Минобороны РФ, российские военные ликвидировали штурмовые группы Вооружённых сил Украины ещё на этапе сосредоточения в Запорожской области.

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