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Четверть опрошенных старшеклассников в РФ ни с кем не общается летом

По данным исследования онлайн-школы Skysmart, 19% подростков переключают внимание на семью и чаще проводят время с родителями, братьями, сестрами или старшими родственниками.

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Почти четверть (23%) учащихся 10−11 классов в России признались, что в летний период практически ни с кем не общаются, а еще 19% переключают внимание на семью и чаще проводят время с родителями и близкими. Об этом свидетельствуют данные исследования онлайн-школы Skysmart, которые есть в распоряжении ТАСС.

«Почти четверть подростков (23%) признались, что летом практически ни с кем не общаются. Еще 19% переключают внимание на семью и чаще проводят время с родителями, братьями, сестрами или старшими родственниками», — говорится в сообщении.

В целом летний период приводит к заметному изменению интенсивности общения: 42% подростков говорят, что общаются со всеми меньше, однако воспринимают это комфортно.

В онлайн-опросе приняли участие 1 200 школьников, учащихся в 10−11 классах и проживающих в городах-миллионниках России. Опрос был проведен в июне 2026 года.