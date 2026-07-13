Четверть опрошенных старшеклассников в РФ ни с кем не общается летом

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Почти четверть (23%) учащихся 10−11 классов в России признались, что в летний период практически ни с кем не общаются, а еще 19% переключают внимание на семью и чаще проводят время с родителями и близкими. Об этом свидетельствуют данные исследования онлайн-школы Skysmart, которые есть в распоряжении ТАСС.