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Пьяный водитель из Татарска лишился автомобиля и получил обязательные работы

Мужчина повторно сел за руль в состоянии опьянения.

Источник: Комсомольская правда

Татарский районный суд Новосибирской области вынес приговор местному жителю, обвиняемому в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Вечером 8 апреля 2026 года сибиряк, уже привлекавшийся к ответственности за пьяную езду, снова сел за руль автомобиля, будучи нетрезвым. Это выявили сотрудники ДПС, которые остановили нарушителя и провели освидетельствование.

В суде мужчина признал вину. Ему назначили 180 часов обязательных работ с лишением права управления транспортом на два года. Автомобиль конфискован в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.