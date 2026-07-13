Пьяный водитель из Татарска лишился автомобиля и получил обязательные работы

Татарский районный суд Новосибирской области вынес приговор местному жителю, обвиняемому в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.
Вечером 8 апреля 2026 года сибиряк, уже привлекавшийся к ответственности за пьяную езду, снова сел за руль автомобиля, будучи нетрезвым. Это выявили сотрудники ДПС, которые остановили нарушителя и провели освидетельствование.
В суде мужчина признал вину. Ему назначили 180 часов обязательных работ с лишением права управления транспортом на два года. Автомобиль конфискован в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.