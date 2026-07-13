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В Омскстате назвали самые подорожавшие продукты в июне

Эксперты отметили, что в целом продовольствие в регионе за месяц подорожало всего на 0,1%.

Источник: Om1 Омск

В Омской области в июне заметнее всего подорожали картофель (+45,7%), свежая белокочанная капуста (+34,6%), репчатый лук (+27,2%), морковь (+14,1%) и лимоны (+7%), сообщает Омскстат.

При этом часть продуктов подешевела: свежий сладкий перец (-14,3%), куриные яйца (-13,1%), свежие огурцы (-10,1%), овощные консервы для детского питания (-9,4%) и варёная колбаса (-5,6%).

Несмотря на резкие изменения цен на отдельные продукты, общий рост цен на продовольствие составил всего 0,1%, а потребительские цены на товары и услуги в регионе — 0,5%.