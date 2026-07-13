На «Бирюсе» завершилась смена для НКО и авторов социальных проектов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На ТИМ «Бирюса» подошла к концу смена «Гражданский форум: люди и решения». Ее участники обсуждали социальные проблемы муниципалитетов Красноярского края, обменивались опытом и разрабатывали проекты для своих территорий.