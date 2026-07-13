На «Бирюсе» завершилась смена для НКО и авторов социальных проектов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На ТИМ «Бирюса» подошла к концу смена «Гражданский форум: люди и решения». Ее участники обсуждали социальные проблемы муниципалитетов Красноярского края, обменивались опытом и разрабатывали проекты для своих территорий.
Одним из главных событий стала публичная защита инициатив на специальном регрантинговом конкурсе программы «Партнерство». Авторы представили проекты по реабилитации людей с онкологическими заболеваниями, созданию пространств для самореализации жителей и поддержке родителей, воспитывающих детей с особыми потребностями.
Работа шла по нескольким направлениям: здравоохранение, образование, культура, спорт, туризм, молодежная политика, социальная поддержка и экология. Участники разбирали практические кейсы — от экологических акций в Дивногорске до помощи паллиативным пациентам.
Отдельной темой стала работа социально ориентированных НКО в новых экономических условиях. Эксперты обсудили конкуренцию в социальной сфере, сотрудничество с государством, грантовую отчетность и барьеры, с которыми сталкиваются организации.
Главным итогом дискуссий стал переход от формальных показателей к оценке реальных изменений в жизни людей. Участникам предложили измерять результат каждого проекта простым вопросом: что изменилось для человека после обращения за помощью?