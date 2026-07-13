В Шарыповском округе ремонтируют 13 км дорог к Можарам и Росинке

В Шарыповском округе продолжается ремонт дорог, которые ведут к деревням Можары и Росинка. Работы идут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» на трех участках общей протяженностью 13,2 км. Специалисты приводят в порядок трассу Шушь — Можары на отрезках с 3-го по 9-й км и с 10-го по 14-й км, а также участок дороги Шарыпово — Назарово с 19-го по 23-й км. Стоимость работ составляет 284,8 млн рублей. [caption id= «attachment_371041» align= «alignnone» width= «1024»] Фото: max.ru/id2460017720_gos[/caption] На дороге Шушь — Можары уже ремонтировали первые 3 км в 2017 году, еще один участок с 9-го по 10-й км восстановили в 2022-м. После завершения нынешних работ будет обновлено 9,2 км из 14 км трассы. Дорожники устранят пучины, отсыпят щебеночное покрытие, укрепят обочины и очистят кюветы, устроят водоотвод, установят барьерное ограждение и новые дорожные знаки. Сейчас подрядчик продолжает формировать дорожную одежду и отсыпать покрытие, — рассказал руководитель КрУДор Андрей Журавлев. [caption id= «attachment_371043» align= «alignnone» width= «1024»] Фото: max.ru/id2460017720_gos[/caption] На участке трассы Шарыпово — Назарово рядом с Росинкой подрядчик также устранит пучины, заменит асфальтобетонное покрытие, укрепит обочины и очистит кюветы. Кроме того, дорожники отремонтируют автобусную остановку «Росинка» на 21-м км и установят новые знаки. Напомним, что в Красноярске отремонтируют три железнодорожных переезда.