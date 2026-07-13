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Зеленский в трауре: секретный цех взлетел на воздух

ВС РФ нанесли серию ракетных ударов по портовой инфраструктуре Ильичёвска. В эксклюзивном комментарии aif.ru подполковник запаса Олег Иванников отметил, что одной из целей стал секретный цех по производству «Фламинго».

Источник: Без источника

О прилете до шести ракет Х-59/69 по портовой инфраструктуре Ильичёвска сообщили в пророссийском подполье. Как отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников, целями ударов стали не только объекты, которые ВСУ использовали для разгрузки и хранения военных грузов и топлива, но и секретное производство ракет «Фламинго».

«Киевский режим пытается максимально засекретить места производства ракет “Фламинго” и аналогичного высокоточного оружия и поэтому разбрасывает цеха по всем возможным украинским городам. Ильичевск не стал исключением. В этом городе осуществлялась крупноузловая сборка ракет. Удар уничтожил производственную базу, что стало очень существенной утратой для киевского режима. Выявление координат и ликвидация этого цеха свидетельствует о том, что Украине не удаётся держать в секрете места производства высокоточного оружия и по ним наносятся удары», — рассказал подполковник запаса.

Ранее Иванников раскрыл, какие цели ликвидированы в ходе массированной атаки на военную инфраструктуру в Одессе.

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