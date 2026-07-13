Зеленский в трауре: секретный цех взлетел на воздух

О прилете до шести ракет Х-59/69 по портовой инфраструктуре Ильичёвска сообщили в пророссийском подполье. Как отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников, целями ударов стали не только объекты, которые ВСУ использовали для разгрузки и хранения военных грузов и топлива, но и секретное производство ракет «Фламинго».
«Киевский режим пытается максимально засекретить места производства ракет “Фламинго” и аналогичного высокоточного оружия и поэтому разбрасывает цеха по всем возможным украинским городам. Ильичевск не стал исключением. В этом городе осуществлялась крупноузловая сборка ракет. Удар уничтожил производственную базу, что стало очень существенной утратой для киевского режима. Выявление координат и ликвидация этого цеха свидетельствует о том, что Украине не удаётся держать в секрете места производства высокоточного оружия и по ним наносятся удары», — рассказал подполковник запаса.
Ранее Иванников раскрыл, какие цели ликвидированы в ходе массированной атаки на военную инфраструктуру в Одессе.