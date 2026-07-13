В Обь под Новосибирском выпустили 2 тысячи мальков краснокнижной нельмы

Вес каждой рыбки — около 1 грамма. Через 5−7 лет они вырастут до 5−10 килограммов и начнут нереститься, восстанавливая популяцию. Место для выпуска выбирали с учётом требований законодательства, рекомендаций учёных и погодных условий: вода должна быть чуть прохладнее +20 градусов, воздух — +17…+24.