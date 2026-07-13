В Обь под Новосибирском выпустили 2 тысячи мальков краснокнижной нельмы

В Новосибирской области в реку Обь выпустили 2080 мальков нельмы — рыбы, занесённой в Красную книгу. Зарыбление провели по заказу Сибирской генерирующей компании для компенсации влияния промышленных объектов на окружающую среду, сообщили в пресс-службе СГК.
«Мы строго следим за выполнением всех условий, чтобы минимизировать воздействие на экосистему», — подчеркнула начальник управления по охране окружающей среды «СГК-Новосибирск» Мария Сидорова.
Вес каждой рыбки — около 1 грамма. Через 5−7 лет они вырастут до 5−10 килограммов и начнут нереститься, восстанавливая популяцию. Место для выпуска выбирали с учётом требований законодательства, рекомендаций учёных и погодных условий: вода должна быть чуть прохладнее +20 градусов, воздух — +17…+24.