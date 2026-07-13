Губернатор Венето назвал цензуру ЕК в отношении биеннале неприемлемой

Стефани назвал действия ЕС «неприемлемой цензурой», навязанной через социальные сети. В распространённом заявлении он подчеркнул, что культура всегда была пространством для диалога, даже в самые сложные моменты истории, и не должна становиться объектом для политического шантажа. Глава Венето выразил солидарность с президентом биеннале Пьетранжело Буттафуоко, который последовательно отстаивал право России на участие в смотре.