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Губернатор Венето назвал цензуру ЕК в отношении биеннале неприемлемой

Губернатор итальянской области Венето Альберто Стефани резко осудил решение Еврокомиссии прекратить финансирование Венецианской биеннале.

Губернатор итальянской области Венето Альберто Стефани резко осудил решение Еврокомиссии прекратить финансирование Венецианской биеннале. Причиной стало возвращение России к участию в выставке.

Ранее вице-президент ЕК Хенна Вирккунен в соцсети X объявила о рекомендации Европейскому исполнительному агентству по образованию и культуре (EACEA) отозвать грант в размере двух миллионов евро. По её словам, культура в Европе, финансируемая налогоплательщиками, должна продвигать демократические ценности, которые, как считают в Брюсселе, «не соблюдаются в сегодняшней России».

Стефани назвал действия ЕС «неприемлемой цензурой», навязанной через социальные сети. В распространённом заявлении он подчеркнул, что культура всегда была пространством для диалога, даже в самые сложные моменты истории, и не должна становиться объектом для политического шантажа. Глава Венето выразил солидарность с президентом биеннале Пьетранжело Буттафуоко, который последовательно отстаивал право России на участие в смотре.

Конфликт вокруг биеннале длится несколько месяцев. В марте стало известно, что Россия впервые с 2022 года представит национальный проект в собственном павильоне в садах Джардини. Это решение вызвало протесты со стороны Украины и ряда европейских стран, а также отставку международного жюри, которое отказалось присуждать награды участникам из России и Израиля.

Партия «Лига», входящая в правящую коалицию Италии, также выступила с критикой Брюсселя, заявив, что «итальянская культура не подчиняется диктату ЕС». Политическая сила намерена потребовать от правительства компенсировать средства, которые могут быть потеряны из-за решения Еврокомиссии. Венецианская биеннале, в свою очередь, заявила, что будет отстаивать свои права в компетентных органах.

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