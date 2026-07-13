Губернатор Венето назвал цензуру ЕК в отношении биеннале неприемлемой

Губернатор итальянской области Венето Альберто Стефани резко осудил решение Еврокомиссии прекратить финансирование Венецианской биеннале. Причиной стало возвращение России к участию в выставке.
Ранее вице-президент ЕК Хенна Вирккунен в соцсети X объявила о рекомендации Европейскому исполнительному агентству по образованию и культуре (EACEA) отозвать грант в размере двух миллионов евро. По её словам, культура в Европе, финансируемая налогоплательщиками, должна продвигать демократические ценности, которые, как считают в Брюсселе, «не соблюдаются в сегодняшней России».
Стефани назвал действия ЕС «неприемлемой цензурой», навязанной через социальные сети. В распространённом заявлении он подчеркнул, что культура всегда была пространством для диалога, даже в самые сложные моменты истории, и не должна становиться объектом для политического шантажа. Глава Венето выразил солидарность с президентом биеннале Пьетранжело Буттафуоко, который последовательно отстаивал право России на участие в смотре.
Конфликт вокруг биеннале длится несколько месяцев. В марте стало известно, что Россия впервые с 2022 года представит национальный проект в собственном павильоне в садах Джардини. Это решение вызвало протесты со стороны Украины и ряда европейских стран, а также отставку международного жюри, которое отказалось присуждать награды участникам из России и Израиля.
Партия «Лига», входящая в правящую коалицию Италии, также выступила с критикой Брюсселя, заявив, что «итальянская культура не подчиняется диктату ЕС». Политическая сила намерена потребовать от правительства компенсировать средства, которые могут быть потеряны из-за решения Еврокомиссии. Венецианская биеннале, в свою очередь, заявила, что будет отстаивать свои права в компетентных органах.
Читайте также: Камчатцы потеряли сотни миллионов из-за телефонных аферистов.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.