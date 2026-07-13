КСИР начал операцию возмездия: атакована база США в Иордании

Иран нанес удар по американской военной базе в Иордании с использованием ракет и беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Корпусе стражей исламской революции.
По данным иранской стороны, в результате атаки были повреждены объекты инфраструктуры базы, включая склады боеприпасов и топливные резервуары. На территории объекта произошли возгорания.
В КСИР отметили, что удары по американской базе стали только первым этапом «операции возмездия», которая продолжается. Другие подробности операции не приводятся.
Ранее KP.RU сообщал, что вооруженные силы США нанесли удар по территории Ирана. Один из снарядов попал в насосную станцию в иранской провинции Хузестан. В результате американского удара погиб охранник объекта, еще четыре человека получили ранения.