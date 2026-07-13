В Хабаровском крае ликвидировали 11 пожаров

За прошедшие сутки на территории Хабаровского края не зарегистрировано чрезвычайных ситуаций. Тем не менее подразделения пожарной охраны 11 раз выезжали на тушение техногенных пожаров, в том числе на три возгорания в жилом секторе, сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому кра. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.