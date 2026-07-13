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В Волгограде все чаще ищут на подработку строителей

В России за год вдвое вырос спрос на временную подработку для строителей и ремонтников.

В России за год вдвое вырос спрос на временную подработку для строителей и ремонтников. Как сообщили специалисты сервиса Авито Подработка, востребованы и фасадчики — спрос на них за год вырос на 64%.

Также на рынке труда чаще всего ищут сельскохозяйственных работников, садовников и дворников. Это связано с сезонной востребованностью данных специалистов.

Отмечается и рост размера вознаграждения ряду специалистов. Так, малярам за работу предлагали в среднем 76 508 ₽/мес. Для сравнения: по данным июньского опроса аналитиков, россияне в возрасте 18−45 лет, интересующиеся временной занятостью, в среднем рассчитывали на 26 000 ₽/мес.