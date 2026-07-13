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Мошенники выманили у омского пенсионера 3,3 млн рублей

За год зарегистрировано 1762 хищения с использованием ИТ-технологий.

Источник: Комсомольская правда

С начала 2026 года жители Омской области 1762 раза попались на удочки дистанционных аферистов. Ущерб по уголовным делам превысил 692 млн рублей. Мошенники по-прежнему используют легенду о «безопасном счете». Об этом рассказали в прокуратуре региона.

Очередной жертвой обмана оказался местный пенсионер, лишившийся более 3,3 млн рублей.

6 июля мужчине позвонили незнакомцы, представились сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга. Они убедили сибиряка, что для сохранности накоплений их необходимо перевести на «безопасный счет». Поверив, мужчина снял через банкоматы деньги и передал их курьерам. Возбуждено уголовное дело, ведется поиск преступников.

В прокуратуре напомнили: сотрудники банков и госорганов не обращаются к населению в мессенджерах, не просят переводить средства и не угрожают. При подозрительных звонках следует сразу прервать разговор и обратиться в полицию.

Ранее мы писали, что преступники обманули 19-летнего омича от имени замдиректора его школы.