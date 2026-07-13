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Память выпускника и участника СВО почтили в хабаровской школе № 52

В учебном учреждении открыли «Парту Героя» в честь Владимира Корякина.

Источник: Хабаровский край сегодня

Торжественная церемония открытия «Парты Героя» состоялась в хабаровской школе № 52. Ученики, учителя и представители администрации города почтили память выпускника Владимира Корякина, отдавшего жизнь за Родину в ходе проведения спецоперации. Именную парту установили в холле учебного учреждения, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Как отметили ведущие торжественной церемонии, сразу после окончания учебы Владимир Корякин решил связать свою жизнь с защитой Отечества. В ходе открытия молодому поколению рассказали о школьных годах героя, его увлечениях и совершенном подвиге, который навсегда будет увековечен в истории.

— Ученики подходили поближе, чтобы рассмотреть фотографии. Эта парта стала живым напоминанием о том, что герои живут рядом и их подвиги не должны быть забыты, — отметили в управлении образования города Хабаровска.

Директор школы подчеркнул, что установленная парта станет важным шагом к воспитанию патриотизма у молодого поколения и сохранению исторической памяти.

Завершилась трогательная церемония минутой молчания.

«Парта Героя» — это образовательный и патриотический проект партии «Единая Россия».

Напомним, что такую же парту установили в школе села Мичуринское имени В. К. Арсеньева. В учебном учреждении увековечили память о выпускнике и участнике специальной военной операции Дмитрие Рачкине.

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