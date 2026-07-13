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Пьяный водитель сбил двух женщин и попытался скрыться под Ачинском

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Авария произошла в поселке Малиновка Ачинского округа.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Авария произошла в поселке Малиновка Ачинского округа.

Ночью 32-летний мужчина ехал на Kia Sorento и сбил 42-летнюю женщину-пешехода. Очевидцы попытались остановить автомобиль, однако мужчина умышленно совершил наезд еще на одну женщину 32 лет, которая также пыталась его остановить.

В результате происшествия 32-летнюю пострадавшую госпитализировали, 42-летней женщине назначили амбулаторное лечение.

Полицейские задержали автомобиль вскоре после ДТП. Выяснилось, что водитель не имеет права управления транспортными средствами. Освидетельствование показало 0,92 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

В отношении мужчины составили сразу несколько административных материалов, в том числе за управление автомобилем в состоянии опьянения без водительского удостоверения, оставление места ДТП, невыполнение требования сотрудника полиции об остановке, управление автомобилем после лишения права управления, езду без переднего регистрационного знака и неуплату административного штрафа в установленный срок, сообщает МВД.

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