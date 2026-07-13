Пьяный водитель сбил двух женщин и попытался скрыться под Ачинском

В отношении мужчины составили сразу несколько административных материалов, в том числе за управление автомобилем в состоянии опьянения без водительского удостоверения, оставление места ДТП, невыполнение требования сотрудника полиции об остановке, управление автомобилем после лишения права управления, езду без переднего регистрационного знака и неуплату административного штрафа в установленный срок, сообщает МВД.