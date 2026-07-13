Пассажиры новосибирской авиакомпании S7 смогут перевести чаевые бортпроводникам

Новосибирская авиакомпания S7 Airlines запустила новый сервис для пассажиров. Теперь в опросе, который приходит после полёта, появилась кнопка «Поблагодарить». С её помощью можно перевести финансовую благодарность любому из бортпроводников, сообщили в пресс-службе компании.
Запуск сервиса приурочен ко Всемирному дню бортпроводника гражданской авиации, который отмечается 12 июля. В авиакомпании подчеркнули, что никаких обязательных сумм или подсказок нет — только личное желание пассажира. При этом новый сервис не меняет действующую систему оплаты труда, это дополнительный способ сказать спасибо тем, кто заботится о комфорте и безопасности на борту.
«Мы рады, что теперь бортпроводники смогут получить признание своего профессионализма не только внутри компании, но и от тех, ради кого они работают», — говорится в сообщении S7.