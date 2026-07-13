Пассажиры новосибирской авиакомпании S7 смогут перевести чаевые бортпроводникам

Запуск сервиса приурочен ко Всемирному дню бортпроводника гражданской авиации, который отмечается 12 июля. В авиакомпании подчеркнули, что никаких обязательных сумм или подсказок нет — только личное желание пассажира. При этом новый сервис не меняет действующую систему оплаты труда, это дополнительный способ сказать спасибо тем, кто заботится о комфорте и безопасности на борту.