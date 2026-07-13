В Астане спустя трое суток потушили крупный пожар на мусорном полигоне

АСТАНА, 13 июл — Sputnik. В Астане полностью ликвидирован пожар на мусорном полигоне, сообщили в МЧС Казахстана.
На полигоне ТБО в районе Байконыр, разгоревшемся 10 июля, был развернут оперативный штаб, тушение пожара велось круглосуточно, отметили в ведомстве. Огонь охватил территорию площадью около 3 гектаров.
«Для организации эффективного тушения пожара были сосредоточены силы и средства МЧС. Одновременно проводились инженерные работы по засыпке территории полигона инертным материалом. Для этих целей акиматом города Астаны была обеспечена работа инженерной и строительной техники, а доставка грунта осуществлялась в непрерывном режиме», — сообщили в МЧС.
В тушении пожара задействовали порядка 120 человек личного состава и 150 единиц техники. Работа осложнялась сильным задымлением, неустойчивым и рыхлым состоянием отходов, что ограничивало проезд спецтехники.