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В Астане спустя трое суток потушили крупный пожар на мусорном полигоне

Тушение осложняется высокой задымленностью.

Источник: КазТАГ

АСТАНА, 13 июл — Sputnik. В Астане полностью ликвидирован пожар на мусорном полигоне, сообщили в МЧС Казахстана.

На полигоне ТБО в районе Байконыр, разгоревшемся 10 июля, был развернут оперативный штаб, тушение пожара велось круглосуточно, отметили в ведомстве. Огонь охватил территорию площадью около 3 гектаров.

«Для организации эффективного тушения пожара были сосредоточены силы и средства МЧС. Одновременно проводились инженерные работы по засыпке территории полигона инертным материалом. Для этих целей акиматом города Астаны была обеспечена работа инженерной и строительной техники, а доставка грунта осуществлялась в непрерывном режиме», — сообщили в МЧС.

В тушении пожара задействовали порядка 120 человек личного состава и 150 единиц техники. Работа осложнялась сильным задымлением, неустойчивым и рыхлым состоянием отходов, что ограничивало проезд спецтехники.

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