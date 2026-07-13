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Гранату нашли у детского лагеря под Новосибирском

Саперы проверили подозрительный предмет у лагеря «Юность».

Источник: НДН.ИНФО

11 июля в Бердске, рядом с детским лагерем «Юность», был найден предмет, напоминающий гранату. Инцидент произошел у забора учреждения. Администрация лагеря немедленно оградила опасную зону и вызвала сотрудников Росгвардии.

Предмет был обнаружен отдыхающими. Персонал лагеря и прибывшие специалисты действовали в соответствии с инструкциями.

Позже выяснилось, что найденный объект является учебной гранатой и не представляет угрозы. Лагерь продолжает работу в обычном режиме, смена детей продолжается.

Татьяна Картавых