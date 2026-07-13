Гранату нашли у детского лагеря под Новосибирском

11 июля в Бердске, рядом с детским лагерем «Юность», был найден предмет, напоминающий гранату. Инцидент произошел у забора учреждения. Администрация лагеря немедленно оградила опасную зону и вызвала сотрудников Росгвардии.
Предмет был обнаружен отдыхающими. Персонал лагеря и прибывшие специалисты действовали в соответствии с инструкциями.
Позже выяснилось, что найденный объект является учебной гранатой и не представляет угрозы. Лагерь продолжает работу в обычном режиме, смена детей продолжается.
Ранее мы рассказывали, что вандалы в Новосибирске нанесли граффити на трамвай № 13.
Татьяна Картавых