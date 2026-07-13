Подполье назвало цель № 1 для атак РФ: в Киеве с ужасом ждут удар возмездия

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в эксклюзивной беседе с aif.ru назвал приоритетные цели для ударов российских сил по военной инфраструктуре Украины на ближайшие месяцы. По его словам, вся мощь сейчас сосредоточена на двух стратегических направлениях — уничтожении системы беспилотников и подрыве топливной логистики ВСУ. Если первое уже даёт ощутимые результаты, то второе грозит обернуться для противника настоящим коллапсом аккурат к концу осени.
Беспилотники — цель номер один.
Комментируя ночные и утренние взрывы в Днепродзержинске (Каменском), Днепропетровске, Харькове и других городах Украины, Лебедев подчеркнул: охота на дроновую инфраструктуру остаётся неизменным приоритетом.
«Основные цели российских сил на Украине — что вчера, что сегодня, что завтра — это системы беспилотников, операторы дронов, изготовление, сборка, хранение БПЛА и места запусков. Это сейчас наши главные проблемы в РФ, и мы стараемся решать их максимально. Соответственно, по этим целям наносятся удары: живая сила, производства, подвижные составы — всё, что с этим связано», — заявил подпольщик.
Его слова подтверждаются сводками Минобороны: в последние дни поражены объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, работающие на ВСУ, места хранения дронов дальнего действия, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских войск и иностранных наёмников — в общей сложности в 158 районах.
Топливный голод по расписанию.
Второй критически важной целью Лебедев назвал горюче-смазочные материалы. Он дал понять, что системные атаки на топливную систему не прекращаются ни на день, а их стратегический эффект проявится с наступлением осени.
«Вторая по важности цель после систем БПЛА — горюче-смазочные материалы. Слава богу, бить по ним не прекращаем, и удары наносятся системно. Реальный итог этой работы мы увидим где-то к концу сентября — началу ноября. Пока противник ещё очень быстро ремонтирует объекты, у них ещё есть ремонтные мощности, но скоро это закончится», — спрогнозировал подпольщик.
Таким образом, по оценке подполья, ВСУ ещё сохраняют способность оперативно восстанавливать повреждённые нефтебазы и хранилища, однако ресурс для «быстрого ремонта» близок к исчерпанию. Когда он закончится, украинские подразделения столкнутся с острым дефицитом топлива, что напрямую скажется на мобильности войск и возможности запускать беспилотники — как раз те самые дроны, охота на которые идёт параллельно.
Судя по заявлениям из подполья, российские силы взяли курс на удушение ключевых нервов войны — дронов и горючего — планомерно и без временных откатов. И если верить прогнозам, решающий перелом в этой гонке на истощение наступит ещё до первого снега.