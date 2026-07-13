Трассу к поселку Гатка ремонтируют в Советско-Гаванском округе

Работы ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Протяженность этого объекта, связывающего поселок Гатка с Советской Гаванью, составляет около 6 километров. Затраты на ремонт превышают 190 млн рублей. На этой трассе подрядчикам предстоит устранить пучинистые участки, обновить «дорожную подушку», уложить новый асфальт, установить водопропускные трубы, дорожные знаки и сигнальные столбики, а также нанести разметку. Сейчас готовность объекта оценивается примерно в 30%. Подрядная компания уже начала укладывать нижний, выравнивающий, слой асфальтобетонного покрытия. Ход и качество ремонта контролирует КГКУ «Хабаровскуправтодор».