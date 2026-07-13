ГАИ назвала города и районы Челябинской области с наибольшим числом «пьяных» ДТП

«Наиболее напряженная обстановка сохраняется в муниципалитетах с высокой транспортной нагрузкой: 23 ДТП зафиксировано в Челябинске, 11 — в Магнитогорске. Погибшие есть и в других муниципалитетах: Аргаяшский район — шесть ДТП (один погибший, шесть раненых), Миасский городской округ — четыре ДТП (четверо погибших, столько же травмированных), Сосновский район — пять ДТП (двое погибших, трое пострадавших)», — говорится в комментарии.