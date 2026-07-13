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ГАИ назвала города и районы Челябинской области с наибольшим числом «пьяных» ДТП

В таких ДТП погибли 17 человек, травмированы 120 участников дорожного движения.

В Госавтоинспекции назвали города и районы Челябинской области с наибольшим числом ДТП с пьяными водителями, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

За первые шесть месяцев 2026 года на территории региона зафиксировано 91 дорожно‑транспортное происшествие с участием водителей, у которых были признаки опьянения.

«В 89 случаях виновниками аварий непосредственно стали нетрезвые водители», — отмечают в пресс-службе.

В таких ДТП погибли 17 человек, травмированы 120 участников дорожного движения.

«Наиболее напряженная обстановка сохраняется в муниципалитетах с высокой транспортной нагрузкой: 23 ДТП зафиксировано в Челябинске, 11 — в Магнитогорске. Погибшие есть и в других муниципалитетах: Аргаяшский район — шесть ДТП (один погибший, шесть раненых), Миасский городской округ — четыре ДТП (четверо погибших, столько же травмированных), Сосновский район — пять ДТП (двое погибших, трое пострадавших)», — говорится в комментарии.

Также отмечается, что аварийность с участием пьяных водителей сократилась на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этому способствовал усиленный режим несения службы в выходные и праздничные.