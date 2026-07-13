Финляндия создала целый подземный «город» для защиты от ядерного удара и конфронтации с Россией. Об этом сообщает британская газета The Times, ссылаясь на источник в местных властях.
Под городом построен подземный город с 5,5 тыс. бункеров, саунами, бассейнами и церквями.
«В этом и заключается идея двойного назначения. Эти объекты строятся городом для чрезвычайных ситуаций, но затем сдаются в аренду. Хорошо, что они используются — так мы знаем, что все работает, — но для нас также очень важно, что здесь играют дети, чтобы в случае кризиса они уже были хорошо знакомы с этим местом», — сказал сотрудник отдела безопасности Юкка-Пекки Шродерус.
Подземный объект, по словам чиновника, будет сдаваться в аренду в мирное время, чтобы приносить пользу.
Газета уточняет, что власти Финляндии строят бомбоубежища на случай ядерного апокалипсиса или вооружённого нападения.
Система защищена стальными дверями, способными выдержать взрывные волны и противостоять химической, биологической или ядерной угрозе. Бункеры рассчитаны на одновременное размещение около 1 млн человек, хотя население Хельсинки составляет примерно 689 тысяч.
В сообщении также подчеркивается, что ни одно строящееся здание — будь то жилой комплекс или бизнес-центр — не может быть сдано в эксплуатацию без подземного укрытия. Эти бункеры объединены в единую сеть, которая работает в рамках национальной системы гражданской обороны. При этом местных регулярно обучают полевым навыкам — от готовки до управления дронами и самообороны.
Ранее Москва официально оповестила Хельсинки о закрытии нескольких железнодорожных КПП. Ограничения затронули КПП Вартиус-Люття и Ниирала-Вяртсиля в Карелии, а также пункты Иматра-Светогорск в Ленинградской области и станции Выборг и Санкт-Петербург.
Baijiahao писал, что Россия дала Финляндии жесткий ответ на ядерную провокацию в связи с внесением поправок в финское законодательство.
Тем временем в ОБСЕ заявили, что Европа может вступить в конфликт с Россией до 2030 года.
Напомним, президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия не планирует нападать на Европу и никогда не имела подобных намерений. Заявления об обратном он назвал абсурдными.