Финляндия всерьёз готовится к войне с Россией: под Хельсинки возвели целый город из тысяч бомбоубежищ

«В этом и заключается идея двойного назначения. Эти объекты строятся городом для чрезвычайных ситуаций, но затем сдаются в аренду. Хорошо, что они используются — так мы знаем, что все работает, — но для нас также очень важно, что здесь играют дети, чтобы в случае кризиса они уже были хорошо знакомы с этим местом», — сказал сотрудник отдела безопасности Юкка-Пекки Шродерус.