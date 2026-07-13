Почти сто птенцов малой колпицы впервые появились на свет в Приморье

В Приморье зафиксирован прирост численности одной из самых редких птиц планеты — малой колпицы (Platalea minor). На острове Фуругельма, входящем в состав Дальневосточного морского заповедника, учёные обнаружили 47 гнёзд, в которых вывели более 90 птенцов. Отмечается, что ещё 25 лет назад здесь гнездились всего 2−3 пары этой птицы, сообщила пресс-служба ФГБУ «Земля леопарда».
Остров Фуругельма остаётся единственным местом гнездования малой колпицы на территории России. Вид, находившийся в конце 1980-х на грани исчезновения (всего около 288 особей в мире), сегодня постепенно восстанавливается благодаря сохранению чистых водно-болотных угодий и строгой охране территории.
«Для малой колпицы очень важны доступные кормовые угодья, не загрязнённые человеком. Именно сокращение таких угодий из-за работы промышленных предприятий стало одним из факторов сокращения численности вида. Однако, например, в Дальневосточном морском заповеднике малые колпицы могут кормиться в эталонных водно-болотных угодьях у мыса Островок Фальшивый, а гнездиться на охраняемом острове. Всё это, безусловно, привлекает птиц в южное Приморье», — рассказал сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда» Дмитрий Беляев.
Отмечается, что Фуругельма — не только «родина» малой колпицы в России, но и важнейший природный резерват для других редких видов: здесь гнездится желтоклювая цапля, а скалы острова принимают крупнейшую в мире колонию чернохвостой чайки.