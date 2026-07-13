Почти сто птенцов малой колпицы впервые появились на свет в Приморье

В Приморье зафиксирован прирост численности одной из самых редких птиц планеты — малой колпицы (Platalea minor). На острове Фуругельма, входящем в состав Дальневосточного морского заповедника, учёные обнаружили 47 гнёзд, в которых вывели более 90 птенцов. Отмечается, что ещё 25 лет назад здесь гнездились всего 2−3 пары этой птицы, сообщила пресс-служба ФГБУ «Земля леопарда».