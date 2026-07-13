Ученые исследуют уровни потока радона на севере Новой Земли из-за таяния мерзлоты

АРХАНГЕЛЬСК, 13 июля. /ТАСС/. Ученые в ходе рейса «Арктический плавучий университет-2026» будут исследовать уровень природного радиоактивного газа радона на побережье Новой Земли, сообщил ТАСС заведующий лабораторией экологической радиологии Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н. П. Лавёрова Уральского отделения РАН (ФИЦКИА) Евгений Яковлев. Потепление в Арктике ведет к таянию многолетней мерзлоты и усиливает выход радона на поверхность.
«Радон — радиоактивный газ природного происхождения, который формируется за счет распада урана, он летучий, и его экологическая роль очень высока. В Арктике происходят масштабные климатические изменения, потепление, формируются протайки, связанные с деградацией многолетней мерзлоты. Это все увеличивает поток радона, что требует оценок для последующей экологической характеристики этой территории в радиационном плане», — сказал Яковлев.
Исследования прошлого сезона показали некоторое по сравнению с наблюдениями 2024 года увеличение потока радона в прибрежной зоне залива Русская Гавань на Новой Земле. В новой экспедиции исследователи проведут верификацию ранее полученных данных.
«Если в целом смотреть по арктическим островам, то там уровень радона невысокий, ему неоткуда выходить, потому что земля замерзшая, он заперт и из земли не уходит. Но в прибрежной зоне из окружающих пород он выходит через талики, и мы видим аномальный радон на поверхности», — добавил ученый.
Также запланировано измерение оперативных параметров радиационной обстановки — определение потока альфа-частиц на местности. Всего в ходе рейса запланировано шесть или более высадок на островах архипелага Земля Франца-Иосифа и в северной части острова Северный архипелага Новая Земля. «Будет проведена закладка почвенных профилей, отобраны пробы почв с каждого генетического горизонта почвы. Кроме того, будут отобраны пробы типичной для арктических архипелагов растительности. В этих же точках будет выполнено измерение плотности потока радона, мощности дозы гамма-излучения, плотности потока альфа-частиц, а также будет сделано геоботаническое описание и описание почвенных профилей», — добавил старший научный сотрудник лаборатории экологической радиологии ФИЦКИА Андрей Пучков.
Об экспедиции.
20-й рейс научно-образовательной экспедиции «Арктический плавучий университет» проходит с 1 июля по 22 июля 2026 года на научно-исследовательском судне «Профессор Молчанов». Организаторы экспедиции: Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова и Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Севгидромет). Официальные спонсоры и партнеры проекта: Министерство науки и высшего образования РФ, Русское географическое общество, генеральный спонсор — Банк ВТБ, ПАО «ГМК “Норильский Никель”, Координационный центр “Плавучий Университет” на базе МФТИ.