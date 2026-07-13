Ученые исследуют уровни потока радона на севере Новой Земли из-за таяния мерзлоты

Также запланировано измерение оперативных параметров радиационной обстановки — определение потока альфа-частиц на местности. Всего в ходе рейса запланировано шесть или более высадок на островах архипелага Земля Франца-Иосифа и в северной части острова Северный архипелага Новая Земля. «Будет проведена закладка почвенных профилей, отобраны пробы почв с каждого генетического горизонта почвы. Кроме того, будут отобраны пробы типичной для арктических архипелагов растительности. В этих же точках будет выполнено измерение плотности потока радона, мощности дозы гамма-излучения, плотности потока альфа-частиц, а также будет сделано геоботаническое описание и описание почвенных профилей», — добавил старший научный сотрудник лаборатории экологической радиологии ФИЦКИА Андрей Пучков.