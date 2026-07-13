Россиян призвали взвешивать риски перед путешествиями в недружественные страны

Россиянам при поездках за границу следует заранее оценивать возможные риски, особенно при посещении недружественных стран. Об этом заявили в посольстве России во Франции на фоне взрыва в Монако.
«Каждый российский гражданин, который выезжает за рубеж, особенно в недружественные страны, должен взвешивать все риски», — отметили в диппредставительстве.
Дипломаты подчеркнули, что путешественникам в условиях нынешней международной обстановки необходимо учитывать не только вопросы личной безопасности, но и правовые, политические и консульские сложности во время пребывания за рубежом.
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