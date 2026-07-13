Глава ФНПР: забастовки в России случаются, но носят точечный характер

«Забастовка — это крайняя мера. Они возникают там, где есть серьезный конфликт, который не удается погасить никакими переговорами. Как говорится, находит коса на камень, когда руководитель ни под каким предлогом не хочет решать вопросы, возникшие у коллектива», — сказал господин Черногаев в интервью «Российской газете».