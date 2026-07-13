Более 5300 деревьев посадили жители в ходе акции «Сад памяти» в Хабаровском крае

Посадки стартовали в мае и завершились в конце июня — за это время провели 38 мероприятий, акция помогла увековечить подвиг защитников Отечества. Первым пунктом акции стало село Дада Нанайского района — школьники высадили здесь 15 деревьев клена и рябины. В свою очередь, центральное мероприятие акции, прошедшее в окрестностях поселка Корфовского, посетил губернатор Дмитрий Демешин. В акции приняли участие свыше 500 человек, которые высадили 3,5 тысячи сеянцев кедра корейского, что в 7 раз больше, чем в прошлом году. География акции охватила как населенные пункты, так и лесные территории. Всего в работах приняли участие 1 374 человека, вместе они высадили более 5 300 саженцев — ели, сосны, кедры и другие деревья.