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Трагедия в цеху: рабочего насмерть затянуло в токарный станок на Сахалине

Женщина, отвечавшая на производстве за безопасность, допустила сотрудника к работе станочником без обучения, стажировки и инструктажа. Он также не был обеспечен средствами индивидуальной защиты. Работы велись в неотапливаемом цеху при температуре минус 6 градусов. Во время выполнения задания одежда мужчины зацепилась за вращающийся элемент токарного станка, и его затянуло в механизм. От полученных травм он.

Женщина, отвечавшая на производстве за безопасность, допустила сотрудника к работе станочником без обучения, стажировки и инструктажа. Он также не был обеспечен средствами индивидуальной защиты. Работы велись в неотапливаемом цеху при температуре минус 6 градусов. Во время выполнения задания одежда мужчины зацепилась за вращающийся элемент токарного станка, и его затянуло в механизм. От полученных травм он скончался на месте. Суд приговорил должностное лицо к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.