Пошлины для мигрантов за гражданство и ВНЖ поднимут в Хабаровском крае

Одновременно появятся платежи за услуги, которые раньше не выделялись в отдельные госпошлины. Замена вида на жительство при достижении определенного возраста или порче документа будет стоить шесть тысяч рублей. За дубликат разрешения на временное проживание, в том числе выданного для получения образования, нужно будет заплатить пять тысяч рублей.