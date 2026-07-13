Пошлины для мигрантов за гражданство и ВНЖ поднимут в Хабаровском крае

С 27 июля иностранцам, переезжающим в Хабаровский край — как и в любой другой регион России — придется больше платить за оформление большинства документов в сфере миграции. Самый резкий скачок коснется приема в российское гражданство: госпошлина вырастет с 4,2 тысячи до 50 тысяч рублей, сообщили в Управлении по вопросам миграции УМВД России по Хабаровскому краю.
Новые ставки закреплены федеральным законом, подписанным 26 июня. Вид на жительство теперь обойдется в 30 тысяч рублей вместо прежних шести тысяч, разрешение на временное проживание — в 15 тысяч вместо 1920 рублей. Для иностранцев, которые получают такое разрешение ради учебы в России, установили отдельную пошлину в восемь тысяч рублей.
Сильнее подорожают и документы для въезда в страну. За приглашение иностранного гражданина придется заплатить восемь тысяч рублей вместо 960 рублей, многократная виза будет стоить шесть тысяч. Разрешение на работу оценили в пять тысяч рублей, а разрешение работодателю на привлечение иностранного специалиста — в 15 тысяч за каждого человека.
Одновременно появятся платежи за услуги, которые раньше не выделялись в отдельные госпошлины. Замена вида на жительство при достижении определенного возраста или порче документа будет стоить шесть тысяч рублей. За дубликат разрешения на временное проживание, в том числе выданного для получения образования, нужно будет заплатить пять тысяч рублей.
Для некоторых иностранцев предусмотрены льготы. От уплаты пошлин за отдельные документы на проживание и получение гражданства освободят тех, кто во время специальной военной операции заключил контракт о прохождении службы в России сроком не менее года. Закон также сохраняет освобождение от части платежей для ряда других категорий, включая бывших граждан СССР и участников программы переселения соотечественников.
В миграционном управлении напоминают, что госпошлину необходимо внести до подачи заявления и документов. Тем, кто собирается оформлять гражданство, вид на жительство, разрешение на временное проживание или приглашение после 27 июля, следует заранее учитывать новые суммы.