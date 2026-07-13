В Приморье родились более 90 птенцов одной из редчайших птиц в мире

«Более 90 птенцов редчайшей птицы — малой колпицы — появилось на острове Фуругельма в Дальневосточном морском заповеднике Единственное место в России, где она гнездится, — остров Фуругельма в Дальневосточном морском заповеднике. Новейший мониторинг показал, что численность российской популяции растет уверенно и быстро. Исследователи обнаружили 47 гнезд малой колпицы, в которых насчитали более 90 птенцов. При этом в двух гнездах было по пять юных колпиц — большая редкость для этого вида», — говорится в сообщении.