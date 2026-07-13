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В Приморье родились более 90 птенцов одной из редчайших птиц в мире

В России малая колпица гнездится только на острове Фуругельма в Дальневосточном морском заповеднике, сообщили в нацпарке «Земля леопарда».

ВЛАДИВОСТОК, 13 июля. /ТАСС/. Свыше 90 птенцов малой колпицы, включенной во многие Красные книги, родились на острове Фуругельма в Дальневосточном морском заповеднике. Об этом сообщили в пресс-службе нацпарка «Земля леопарда».

«Более 90 птенцов редчайшей птицы — малой колпицы — появилось на острове Фуругельма в Дальневосточном морском заповеднике Единственное место в России, где она гнездится, — остров Фуругельма в Дальневосточном морском заповеднике. Новейший мониторинг показал, что численность российской популяции растет уверенно и быстро. Исследователи обнаружили 47 гнезд малой колпицы, в которых насчитали более 90 птенцов. При этом в двух гнездах было по пять юных колпиц — большая редкость для этого вида», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что малая колпица является одной из редчайших птиц мира. В конце 1980-х годов ее численность сократилась до критически низких 288 особей. Птица включена в многочисленные Красные книги.