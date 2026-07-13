Похищенный матерью подросток найден спустя три года в США

В США спустя три года поисков найден подросток из Техаса, которого похитила собственная мать. Инцидент произошел еще в 2023 году, когда 11-летний Эндрю остался на ночь у матери в Нью-Мексико — и исчез вместе с ней.
Как сообщает New York Post, с тех пор мальчик жил в Европе, побывав в Австрии, Албании и Турции. 1 июля 2026 года его и Мириам Феликс задержали при попытке пересечь границу между Мексикой и США. Мальчик находился в шоковом состоянии, по словам его отца Хуана Эскобара, которому полиция сразу сообщила о задержании.
Отец подростка уточнил, что Эндрю здоров физически, но за годы разлуки сильно пострадал эмоционально и психически. Сам мальчик рассказал, что документы о его перемещениях были заверены пограничниками в Амстердаме.
Феликс и ее сын находились в розыске с июня 2023 года, когда мать не вернула ребенка отцу, имевшему полное право опеки. Женщину готовят к экстрадиции в Мексику. Подробности их жизни в Европе и мотивы похищения пока не раскрываются.
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