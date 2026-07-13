Похищенный матерью подросток найден спустя три года в США

Как сообщает New York Post, с тех пор мальчик жил в Европе, побывав в Австрии, Албании и Турции. 1 июля 2026 года его и Мириам Феликс задержали при попытке пересечь границу между Мексикой и США. Мальчик находился в шоковом состоянии, по словам его отца Хуана Эскобара, которому полиция сразу сообщила о задержании.