СЕНТКОМ: США завершили очередную волну ударов по Ирану

Как уточняется, США в ходе атаки поразили десятки целей в нескольких местах с применением высокоточного оружия для ослабления способности Тегерана продолжать атаки на международные суда, следующие через Ормузский пролив.
Отмечается, что в ходе операции американские истребители, корабли и беспилотники поразили системы ПВО Ирана, береговые радары, а также катера.
12 июля в 17:00 по местному времени США начали наносить очередную серию ударов по целям на территории Ирана.
Субботние переговоры Ирана и Омана были посвящены нормализации обстановки в Ормузском проливе. Как накануне заявили в иранском МИД, США помешали заключению сделки, надавив на Маскат.