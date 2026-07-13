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СЕНТКОМ: США завершили очередную волну ударов по Ирану

США поразили системы ПВО, береговые радары, а также катера в Иране.

Источник: Комсомольская правда

США завершили удары по целям на территории Ирана — в ходе атаки поражены десятки объектов. Об этом Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) написало в соцсети Х.

Как уточняется, США в ходе атаки поразили десятки целей в нескольких местах с применением высокоточного оружия для ослабления способности Тегерана продолжать атаки на международные суда, следующие через Ормузский пролив.

Отмечается, что в ходе операции американские истребители, корабли и беспилотники поразили системы ПВО Ирана, береговые радары, а также катера.

12 июля в 17:00 по местному времени США начали наносить очередную серию ударов по целям на территории Ирана.

Субботние переговоры Ирана и Омана были посвящены нормализации обстановки в Ормузском проливе. Как накануне заявили в иранском МИД, США помешали заключению сделки, надавив на Маскат.

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