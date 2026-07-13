ТАСС: Минпросвещения не рекомендует давать детям до двух лет телефоны и планшеты

Министерство просвещения РФ рекомендует ограничить использование цифровых устройств детьми до двух лет. Соответствующие методические рекомендации направлены в регионы.
— Хотя де-юре сегодня отсутствуют формально определенные нормы права, которые устанавливали бы запрет на использование детьми, не достигшими двухлетнего возраста, информационных технологий, де-факто научно обоснованные рекомендации должны ограничивать использование цифровых устройств для детей младше 2-х лет, чтобы избежать дисбаланса между сенсорным опытом и виртуальным взаимодействием, — говорится в документе.
В ведомстве подчеркнули, что рекомендации носят научно обоснованный характер. Окончательное решение о допустимости использования гаджетов остается за родителями, передает ТАСС.
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