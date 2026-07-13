ТАСС: Минпросвещения не рекомендует давать детям до двух лет телефоны и планшеты

Лето, солнце, свобода от уроков и вечный родительский страх, что за три месяца ребенок забудет алфавит. Как только заканчиваются последние уроки, начинается битва: родители пытаются подсунуть детям книги, а дети прячут смартфоны под подушкой. «Вечерняя Москва» узнала у клинического психолога Марианны Абравитовой, как привить ребенку интерес к чтению без криков, шантажа и лишения карманных денег.