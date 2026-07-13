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Вражеские БПЛА угрожают Волгоградской области более 8 часов

В Волгоградской области с 12 июля действует режим беспилотной опасности.

В Волгоградской области с 12 июля действует режим беспилотной опасности. Он был введен накануне в 21−32 ч. Угроза атак БПЛА сохраняется и по состоянию на утро 13 июля — уже более 8 часов.

Напомним, 12 июля в Волгограде и Волжском дважды включались тревожные сирены. Это было связано с ракетной опасностью.

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