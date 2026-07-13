Председатель Арбитражного суда Приангарья подал заявление об отставке

IrkutskMedia, 13 июля. Судья, председатель Арбитражного суда Иркутской области Антон Иванов подал заявление о прекращении полномочий. Высшая квалификационная коллегия судей РФ рассмотрит его заявление 17 июля, сообщается на сайте ВККС.
Напомним, что 4 января 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ о назначении председателем Арбитражного суда региона зампредседателя Арбитражного суда Приамурья. Антон Иванов сменил на данному посту Батраза Алдатова, который занимал должность 10 лет.
Добавим, что Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ также разрешила возбудить уголовное дело в отношении действующего судьи и бывшего судьи из Иркутска. Речь идет о судье Арбитражного суда Иркутской области Елене Рукавишниковой и ее коллеги в отставке Наталии Поздняковой. Рукавишникову обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, а Позднякову — в посредничестве во взяточничестве.