Председатель Арбитражного суда Приангарья подал заявление об отставке

Добавим, что Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ также разрешила возбудить уголовное дело в отношении действующего судьи и бывшего судьи из Иркутска. Речь идет о судье Арбитражного суда Иркутской области Елене Рукавишниковой и ее коллеги в отставке Наталии Поздняковой. Рукавишникову обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, а Позднякову — в посредничестве во взяточничестве.