Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Председатель Арбитражного суда Приангарья подал заявление об отставке

Антон Иванов занимал должность с января 2024 года.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 13 июля. Судья, председатель Арбитражного суда Иркутской области Антон Иванов подал заявление о прекращении полномочий. Высшая квалификационная коллегия судей РФ рассмотрит его заявление 17 июля, сообщается на сайте ВККС.

Напомним, что 4 января 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ о назначении председателем Арбитражного суда региона зампредседателя Арбитражного суда Приамурья. Антон Иванов сменил на данному посту Батраза Алдатова, который занимал должность 10 лет.

Добавим, что Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ также разрешила возбудить уголовное дело в отношении действующего судьи и бывшего судьи из Иркутска. Речь идет о судье Арбитражного суда Иркутской области Елене Рукавишниковой и ее коллеги в отставке Наталии Поздняковой. Рукавишникову обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, а Позднякову — в посредничестве во взяточничестве.