Потери Киева за время вооруженного конфликта сопоставимы с численностью почти двух десятилетий рождаемости. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
Политик уточнил, что если опираться на данные, которые были получены хакерами из Минобороны Украины, прямые потери украинской стороны составляют около 2,4 миллиона человек.
«Это огромная цифра, просто огромная. А если по 150 тыс. рождается каждый год, то 2,4 млн [человек] — это почти 20 лет. 20 поколений Украина положила себе уже в могилу», — сказал Азаров для ТАСС.
Ранее KP.RU сообщал, что украинские войска пытаются удержать свои позиции в зоне боевого соприкосновения. Однако, как отметил президент России Владимир Путин, противник под натиском российских военных вынужден отступать с большими потерями.