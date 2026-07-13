Более 5300 саженцев высадили в Хабаровском крае в рамках акции «Сад памяти»

Центральное мероприятие акции во главе с губернатором Хабаровского края Дмитрием Демешиным прошло в окрестностях посёлка Корфовский под Хабаровском. В акции приняли участие свыше 500 человек, которые высадили 3,5 тысячи сеянцев кедра корейского, что в 7 раз больше, чем в прошлом году!