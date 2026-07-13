Более 5300 саженцев высадили в Хабаровском крае в рамках акции «Сад памяти»

Ежегодной всероссийская акция «Сад памяти» в Хабаровском крае подошла к концу: зелёные аллеи и рощи, появившиеся в регионе, стали вечным символом благодарности героям. Посадки стартовали в мае и продолжались до конца июня — за этот период министерством лесного хозяйства и лесопереработки края совместно с подведомственными учреждениями организовано 38 мероприятий, призванных увековечить подвиг защитников Отечества в форме живых памятников, сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края.
«Всего в рамках акции в регионе высажено более 5300 саженцев различных пород — ели, сосны, кедра и других. Ассортимент посадочного материала сформирован с учётом климатических условий региона, что повышает шансы на успешную приживаемость деревьев», — говорится в сообщении.
Первым населённым пунктом, где дали старт акции в крае, стало село Дада Нанайского района. В мероприятии приняли участие учащиеся местной школы: вдоль набережной они высадили 15 деревьев — клёны и рябины. Это событие задало тон масштабному эколого‑патриотическому движению, охватившему весь регион.
Центральное мероприятие акции во главе с губернатором Хабаровского края Дмитрием Демешиным прошло в окрестностях посёлка Корфовский под Хабаровском. В акции приняли участие свыше 500 человек, которые высадили 3,5 тысячи сеянцев кедра корейского, что в 7 раз больше, чем в прошлом году!
География акции охватила как населённые пункты, так и лесные территории: 34 посадки проведены в населённых пунктах края, ещё 4 сада заложены на территориях лесничеств. В каждом муниципалитете к акции подошли с особым вниманием, выбирая лучшие места для будущих аллей и рощ.
К акции «Сад памяти» в крае присоединились 1 374 человека — школьники, студенты, представители органов власти, специалисты лесной отрасли, жители, неравнодушные к сохранению исторической памяти. Отдельную благодарность выражаем Хабаровскому региональному общественному объединению ОЭД «Защита природы» и волонтёрам — их организационная поддержка сыграла важную роль в проведении посадочных мероприятий.
Акция «Сад памяти» — это не только вклад в восстановление и приумножение лесного фонда, но и значимый общественно‑патриотический проект. Каждое посаженное дерево — символ благодарности героям, подарившим нам мирное небо, и послание будущим поколениям.