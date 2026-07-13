«АмурФест. Лето» в Хабаровске за два дня собрал 50 тысяч гостей

В Хабаровске краевой фестиваль-ярмарка «АмурФест. Лето» за два выходных дня собрал 50 тысяч гостей. Площадки на Комсомольской площади и в парке имени Н. Н. Муравьёва-Амурского посетили 47 тысяч человек, ещё около трёх тысяч зрителей смотрели онлайн-трансляцию, сообщили в министерстве культуры Хабаровского края.
Юбилейный, пятый сезон «АмурФеста» прошёл при поддержке краевых минкульта и минтуризма по президентскому нацпроекту «Туризм и гостеприимство», инициированному Владимиром Путиным. Летний фестиваль связали сразу с несколькими темами — Годом единства народов России, Годом спорта в Хабаровском крае и сезоном отдыха.
Одним из центров праздника стала ярмарка декоративно-прикладного искусства. На ней собрались больше 40 мастеров, ремесленников и производителей, в том числе участники бренда «Сделано в Хабаровском крае». Гости выбирали сувениры, одежду с этническими мотивами, изделия коренных малочисленных народов Севера, работы из кожи, дерева, текстиля, янтаря и эпоксидной смолы. На фуд-корте 14 предпринимателей готовили летнее меню — от мороженого и прохладительных напитков до стрит-фуда.
Главная сцена на Комсомольской площади два дня держала фестиваль в движении. Для хабаровчан выступали краевые коллективы и исполнители, группа «КАМNИ», дуэт Prosto, солисты мужского квартета «Триумф» с камерным оркестром, а кульминацией первого дня стал концерт Хабиба. Его выступление собрало около 20 тысяч зрителей.
Во второй день к концертной программе добавился спортивный блок. Гости участвовали в викторине от «СКА-Нефтяника», смотрели баттл маскотов краевых команд и фрагмент «Экстрим-шоу» от цирковой династии Тони. На сцене также выступили группы TOP GUYS и «Батл Наггетс», а в «Ракушке» в парке свои номера показали молодёжные народные коллективы региона.
Отдельные площадки работали для тех, кто хотел не только смотреть, но и пробовать. На фестивале прошли мастер-классы, викторины, открытые тренировки, занятия по баскетболу, акробатике и воздушной гимнастике. Рядом развернулась аллея художников: 12 живописцев превратили часть фестивальной территории в арт-галерею под открытым небом.