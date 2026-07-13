«АмурФест. Лето» в Хабаровске за два дня собрал 50 тысяч гостей

Одним из центров праздника стала ярмарка декоративно-прикладного искусства. На ней собрались больше 40 мастеров, ремесленников и производителей, в том числе участники бренда «Сделано в Хабаровском крае». Гости выбирали сувениры, одежду с этническими мотивами, изделия коренных малочисленных народов Севера, работы из кожи, дерева, текстиля, янтаря и эпоксидной смолы. На фуд-корте 14 предпринимателей готовили летнее меню — от мороженого и прохладительных напитков до стрит-фуда.