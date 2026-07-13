Жители Хабаровского края увидят запуск «Союз МС-29» в прямом эфире

Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-29» состоится завтра, 14 июля. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», в состав экипажа МКС-75 вошли космонавты Роскосмоса Пётр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон.
Наблюдать за выводом корабля на орбиту жители Хабаровского края, как и остальные россияне, смогут в ходе прямой трансляции.
— Старт ракеты «Союз» — 14 июля в 17:48 мск, — уточнили в пресс-службе Госкорпорации «Роскосмос». — Роскосмос проведет совместную с Кинопоиском прямую трансляцию запуска пилотируемого корабля «Союз МС-29». Посмотреть ее можно будет независимо от наличия подписки.
Как рассказали в Госкорпорации, в ходе прямого эфира помимо видов пуска ракеты, зрители узнают об устройстве ракеты-носителя «Союз-2.1а» и корабля «Союз МС-29», эксперты также расскажут о подготовке к старту, быте и экспериментах космонавтов на МКС. Трансляция позволит познакомиться с космонавтами, увидеть кадры их общения с близкими.
— Завершится трансляция концертом Найка Борзова и его космической песней «Верхом на звезде».
Отметим, что «Союз МС-29» будет выведен на орбиту с помощью ракеты космического назначения «Союз-2.1а». Ее уже вывезли из монтажно-испытательного корпуса на площадку № 31 (пусковая площадка на космодроме «Байконур»).