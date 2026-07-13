Press TV: Иран нанёс ракетные удары по базе США в Иордании

Военные Ирана атаковали базу Соединённых Штатов «Муваффак Салти» на территории Иордании, сообщает Press TV.
В материале сказано, что речь идёт об ответном ударе.
«Иранские ракеты атакуют иорданскую авиабазу США “Муваффак Салти”», — говорится в сообщении.
Кроме того, взрывы прогремели на военной базе Соединённых Штатов в Бахрейне.
В Корпусе стражей исламской революции Ирана заявили об ударе по используемой Соединёнными Штатами авиабазе «Принц Хасан» в Иордании и ремонтным базам и командному центру управления БПЛА на базе США в Бахрейне.
По словам президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует.
По данным CENTCOM, военные Соединённых Штатов начали наносить новые удары по территории Ирана. В Иране прогремели взрывы.