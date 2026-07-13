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Press TV: Иран нанёс ракетные удары по базе США в Иордании

Военные Ирана атаковали базу Соединённых Штатов на территории Иордании, взрывы прогремели на военной базе США в Бахрейне, сообщает Press TV.

Источник: Аргументы и факты

Военные Ирана атаковали базу Соединённых Штатов «Муваффак Салти» на территории Иордании, сообщает Press TV.

В материале сказано, что речь идёт об ответном ударе.

«Иранские ракеты атакуют иорданскую авиабазу США “Муваффак Салти”», — говорится в сообщении.

Кроме того, взрывы прогремели на военной базе Соединённых Штатов в Бахрейне.

В Корпусе стражей исламской революции Ирана заявили об ударе по используемой Соединёнными Штатами авиабазе «Принц Хасан» в Иордании и ремонтным базам и командному центру управления БПЛА на базе США в Бахрейне.

По словам президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует.

По данным CENTCOM, военные Соединённых Штатов начали наносить новые удары по территории Ирана. В Иране прогремели взрывы.

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