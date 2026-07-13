Корабли ВМФ России и НОАК в ходе учений провели стрельбы в Желтом море

Учения проходили с 6 по 13 июля. В них приняли участие крейсер «Варяг», корвет «Резкий», подводная лодка «Уфа» и спасательное судно «Игорь Белоусов» со стороны России, а также эсминцы, фрегат, подводная лодка, транспорт снабжения и спасательное судно ВМС Китая. Ранее в Кремле подчеркивали, что маневры не направлены против каких-либо государств и рассматриваются как элемент укрепления безопасности в регионе.