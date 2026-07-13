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Корабли ВМФ России и НОАК в ходе учений провели стрельбы в Желтом море

Корабли ВМС России и ВМС Народно-освободительной армии Китая выполнили совместные учения в рамках учений «Морское взаимодействие — 2026».

Источник: Аргументы и факты

Корабли Военно-морского флота России и ВМС Народно-освободительной армии Китая выполнили совместные боевые стрельбы в рамках учений «Морское взаимодействие — 2026», проходящих в акватории Желтого моря. В Тихоокеанском флоте сообщили, что военные отрабатывали действия по противодействию современным угрозам на море.

В течение нескольких дней российские и китайские экипажи отражали условные атаки беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, используя артиллерийские установки и пулеметные комплексы. Кроме того, участники маневров выполнили совместное маневрирование, противолодочные задачи, действия против надводных сил условного противника, а также отработали проведение спасательных операций.

Учения проходили с 6 по 13 июля. В них приняли участие крейсер «Варяг», корвет «Резкий», подводная лодка «Уфа» и спасательное судно «Игорь Белоусов» со стороны России, а также эсминцы, фрегат, подводная лодка, транспорт снабжения и спасательное судно ВМС Китая. Ранее в Кремле подчеркивали, что маневры не направлены против каких-либо государств и рассматриваются как элемент укрепления безопасности в регионе.

Ранее сообщалось, что катера Тихоокеанского флота провели учения в Авачинском заливе у побережья Камчатки.