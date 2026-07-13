Прокуратура выясняет причины гибели мальчика и девочки в Хабаровском крае

В Комсомольске на Амуре зафиксированы два смертельных случая на водных объектах: 10 июля 2026 года в Амуре утонул 9 летний мальчик, 12 июля в искусственном карьере — 9 летняя девочка. Оба ребёнка находились у воды без сопровождения взрослых, сообщает прокуратура Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.