В День металлурга в Красноярске выступит Gayazovs Brothers

Красноярцев просят добираться до места проведения концерта на общественном транспорте. С интервалом около пяти минут с 17:30 до 23:00 будут курсировать бесплатные шаттлы. Отправиться на праздник можно будет с двух точек: с левого берега — от ТЦ «Авиатор» и с правого берега — от гипермаркета «О’кей».