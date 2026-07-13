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В День металлурга в Красноярске выступит Gayazovs Brothers

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В День металлурга красноярцев традиционно ждет бесплатный концерт на острове Татышев.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В День металлурга красноярцев традиционно ждет бесплатный концерт на острове Татышев.

В этом году горожан порадуют бесплатным концертом группа Gayazovs Brothers и исполнитель Gazan.

Выступление начнется в 18:00, сообщают в мэрии.

Красноярцев просят добираться до места проведения концерта на общественном транспорте. С интервалом около пяти минут с 17:30 до 23:00 будут курсировать бесплатные шаттлы. Отправиться на праздник можно будет с двух точек: с левого берега — от ТЦ «Авиатор» и с правого берега — от гипермаркета «О’кей».

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