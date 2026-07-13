В МВД предупредили о создании мошенниками сайтов-двойников торговых площадок

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Дистанционные мошенники с целью хищения денег во время онлайн-покупок создают сайты-двойники легальных торговых площадок либо арендуются учетные записи добросовестных продавцов для размещения несуществующих товаров. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.