В МВД предупредили о создании мошенниками сайтов-двойников торговых площадок

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Дистанционные мошенники с целью хищения денег во время онлайн-покупок создают сайты-двойники легальных торговых площадок либо арендуются учетные записи добросовестных продавцов для размещения несуществующих товаров. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.
«Клонирование маркетплейсов и аренда аккаунтов. Создаются сайты-двойники легальных торговых площадок либо арендуются учетные записи добросовестных продавцов для размещения несуществующих товаров», — сказали в пресс-центре.
В МВД отметили, что в таком случае оплата принимается только в обход встроенных платежных инструментов — на карту физического лица или по присланной ссылке.