Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МВД предупредили о создании мошенниками сайтов-двойников торговых площадок

Также злоумышленники арендуют учетные записи продавцов для размещения несуществующих товаров.

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Дистанционные мошенники с целью хищения денег во время онлайн-покупок создают сайты-двойники легальных торговых площадок либо арендуются учетные записи добросовестных продавцов для размещения несуществующих товаров. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

«Клонирование маркетплейсов и аренда аккаунтов. Создаются сайты-двойники легальных торговых площадок либо арендуются учетные записи добросовестных продавцов для размещения несуществующих товаров», — сказали в пресс-центре.

В МВД отметили, что в таком случае оплата принимается только в обход встроенных платежных инструментов — на карту физического лица или по присланной ссылке.